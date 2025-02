Gara delle Bartocciate. Tutti i vincitori. Tra satira e poesia

Giovanni Alunni con “Piant’e marciapiede… nun ce credi si ‘nnel vede!“ è il vincitore dell’annuale Gara di Bartocciate, andata in scena in un Teatro di Figura gremito, con il pubblico pronto a osannare gli autori e le bartocciate preferite. Graziano Vinti, nelle vesti del Bartoccio, ha condotto la serata e presentato gli autori, nove uomini e una sola donna, con un ricordo di Nuvoletta Giugliarelli. Dopo la recita delle Bartocciate, si è passati alla votazione, e questo è il responso del pubblico: primo classificato è dunque Alunni con “Piant’e marciapiede… nun ce credi si ‘nnel vede!“, secondi ex aequo Giampiero Contena con “Il Bartoccio al Carnevale di San Sisto“ e e Stefano Vicarelli con “Il trekking urbano del Bartoccio“. Terzi classificati ex aequo sono Andrea Proietti Bertolini detto Bindlino con “Bartocciata d’i marciapiede“ e Marinella Boco con “Viva la pace… Abbasso la guerra“. Tutte le Bartocciate sono state apprezzate dal pubblico, come dimostrano i due ex aequo e tutte hanno affrontato temi attuali come i marciapiedi o gli alberi in città, la pace, la guerra, le migrazioni, l’ecologia.