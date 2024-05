Ganganelli Cavaliere dell’Ordine di Sant’Agata

SAN GIUSTINO - Giornalista, saggista nonché uno dei maggiori esperti di numismatica a livello nazionale, ora Roberto Ganganelli è stato insignito del grado di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata dal Segretario di Stato alla Cultura della Repubblica di San Marino, onorevole Andrea Belluzzi. La motivazione dell’onorificenza sottolinea "il valore delle iniziative realizzate da Ganganelli per il recupero, la musealizzazione e la tutela del patrimonio numismatico e filatelico nazionale sammarinese". Monete e francobolli, infatti, rappresentano per San Marino -come per ogni nazione - dei segni primari di identità istituzionale, oltre che strumenti funzionali dalla storia antica. Nato a Città di Castello nel 1974 e residente nell’Alta Valle del Tevere, dal 2018 Ganganelli opera nella Repubblica di San Marino come consulente degli Istituti Culturali.