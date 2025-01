Furto-lampo nell’auto in sosta mentre porta il figlio all’asilo

FOLIGNO Due minuti per accompagnare il figlio all’asilo: torna all’auto, finestrino frantumato e borsa rubata. È successo ieri mattina in via Ferrero, nelle vicinanze dell’asilo nido le Nuvole, ma è solo uno dei numerosi casi di furti in auto che si sono registrati di recente. Erano circa le 9, quando la signora ha parcheggiato l’auto per accompagnare a piedi il figlio all’interno dell’asilo. Ha impiegato meno di cinque minuti, il tempo sufficiente per esperti malviventi per sfondare il vetro del finestrino della vettura ed impossessarsi della borsa, lasciata distrattamente in bella vista sul sedile. All’interno oltre al denaro in contanti, contenuto nel portafogli, c’erano documenti, agenda da lavoro, carte e telefoni cellulari. La vittima dell’ennesimo furto qualche ora dopo ha rinvenuto, in un campo nelle vicinanze, i telefoni cellulari, ma della borsa e dei documenti nessuna traccia e quindi è scattata la denuncia. Ora la signora dovrà riparare a sue spese anche il vetro del finestrino.