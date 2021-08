Terni, 3 agosto 2021. Pensionato 75enne deruba una signora di 85 anni all'interno di una tabaccheria. L'anziano, individuato dai carabinieri anche grazie al sistema di videosorveglianza dell'esercizio, è stato denunciato per furto aggravato e ha restituito alla signora il denaro che le aveva sotratto: 600 euro. Lo scorso luglio in una tabaccheria di Collescipoli, approfittando di un momento di distrazione dell'anziana che era intenta a pagare delle bollette, l'uomo si era impossessato di una scatola di cartone poggiata sul bancone, in cui la donna custodiva appunto il denaro. Davanti ai carabinieri l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità e risarcito la vittima dell’intera somma.

