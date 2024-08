Furto in gioielleria tra i turisti. Ruba anello d’oro e scappa. Preso negli stand di una sagra

Ruba un anello d’oro in una gioielleria e scappa, lo inchiodano le telecamere che hanno consentito poi ai Carabinieri della Stazione di Assisi di riconoscerlo e di individuarlo mentre cenava presso gli stand di una sagra del territorio, con conseguente denuncia a piede libero per furto aggravato. Si tratta di un quarantanovenne residente nella provincia di Perugia. L’episodio si è svolto in pieno centro storico, quando, nella confusione dovuta al notevole afflusso di turisti che hanno caratterizzato la seconda metà di agosto, l’uomo in visita ad Assisi è entrato all’interno della gioielleria e, approfittando del fatto che il personale addetto alla vendita fosse impegnato a servire altre persone, si è impossessato di un anello in oro del valore di circa 750 euro ed è scappato velocemente dal negozio. Un’azione audace e fulminea, senza sapere, però, che tutti i suoi movimenti erano stati ripresi dalle telecamere della gioielleria. Fotogrammi nitidi che hanno permesso ai Carabinieri della locale Stazione di acquisire un’immagine chiara e precisa della sua fisionomia. Le ricerche effettuate nella zona subito dopo il furto hanno dato esito negativo, con il ladro che, approfittando della molta gente presente nelle vie e piazze, è riuscito a eclissarsi, a far perdere le proprie tracce. Nonostante questo i militari dell’Arma avevano ben impressa la fisionomia dell’autore del colpo. Così l’uomo, qualche giorno dopo, è stato riconosciuto dopo mentre tranquillo cenava ad una sagra del territorio assisano. Avvistamento che è stato prontamente segnalato alla pattuglia dei Carabinieri che sono arrivati immediatamente sul posto. L’uomo è stato condotto in caserma dove i militari dell’Arma lo hanno identificato e denunciato.

Maurizio Baglioni