Furto all’azienda di logistica, indagini serrate: al vaglio i filmati

Proseguono le indagini dopo il furto messo a segno da una banda di specialisti in un’azienda di logistica di Taverne di Corciano. L’assalto, all’alba di venerdì, è avvenuto dopo aver sbarrato gli accessi alla strada che porta alla sede della società, bloccando l’accesso con furgoni e auto. Con un altro furgone i ladri hanno abbattuto il cancello di ingresso per poi dirigersi verso il magazzino e caricare, nei pochi minuti a disposizione prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, allertata dal sistema di allarme della ditta, scatoloni con capi di abbigliamento di varie marche. Prima dell’intervento dei carabinieri, la banda era riuscita a far perdere le sue tracce. Ma le indagini sono serratissime. Si analizzano in queste ore le immagini delle telecamere di sicurezza della cui presenza, presumibilmente, i ladri avranno avuto consapevolezza. Gli investigatori sono al lavoro sui dettagli, che possono rilevarsi decisivi per risalire ai responsabili. Almeno dodici i ladri entrati in azione.