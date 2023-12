Furti a segno anche nelle scuole. Assalto ai distributori di merendine

I furti, che purtroppo dilagano in tutta la città, hanno coinvolto le scuole. La scorsa settimana sono stati visitati due Istituti superiori della città per sottrarre l’incasso dei distributori automatici di merendine e bevande. Al Liceo scientifico “Marconi“, nella sede distaccata di via Cairoli, i ladri hanno forzato la porta d’ingresso e hanno preso di mira i distributori, letteralmente presi a calci e sfondati per portare via le monetine e qualche merendina. La dirigente scolastica Maria Paola Sebastiani procederà a presentare denuncia alle forze dell’ordine. Dei ladri entrati in azione al lisceo scientifico c’è anche un video delle telecamere interne, che ora la dirigente scolastica metterà a disposizione delle forze dell’ordine che si occuperanno del caso, allegandolo alla denuncia.

"Il danno economico è limitato - spiega la preside - ma di certo il segnale non è affatto positivo, anche in relazione ai tanti episodi del genere che si stanno verificando in città. E’ una fase in cui siamo presi di mira. E non solo le scuole".

La seconda scuola visitata a scopo di furto è stata la sede dell’Istituto Orfini. Anche qui il modus operandi è lo stesso. I ladri hanno infatti preso di mira i distributori automatici della scuola, divelti e forzati allo scopo di sottrarre incasso e diverse merendine. A differenza del liceo “Marconi“, all’Istituto Orfini non sono state trovate effrazioni, tanto che si pensa che i responsabili del furto potrebbero essere entrati a scuola nel pomeriggio ed aver poi atteso all’interno fino all’orario di chiusura, nascosti in qualche stanza. La sgradita visita all’Orfini è avvenuta intorno alle 23, quando è suonato l’allarme, con l’intervento dei carabinieri e di un collaboratore scolastico sul posto. Il segnale dei due furti a scuola aggrava il fenomeno dei colpi di varie entità messi a segno in quest’ultimo periodo, se si considera la sfilza di furti che ha interessato la città nelle ultime settimane. Giornate decisamente difficili, in cui i ladri hanno visitato anche i cittadini nelle proprie abitazioni. La dirigente scolastica dell’Orfini, Maria Rita Trampetti, per esempio, è una ‘doppia’ vittima sia nella scuola che a casa, come molte attività del quartiere dove abita.

Alessandro Orfei