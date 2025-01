Funerali separati: "Daniele ha trovato pace". E oggi l’addio a Eliza

"Daniele ha trovato la pace". Con queste parole il vicario del vescovo Domenico Sorrentino, don Giovanni Zampa, ha ricordato Daniele Bordicchia nel corso del funerale, tenuto ieri nella chiesetta di Boschetto. Daniele Bordicchia, 38 anni, è l’uomo che sabato scorso ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita in camera da letto. Una tragedia che ha sconvolto la vita di due famiglie e ha anche cambiato il corso degli eventi delle comunità di Boschetto e Gaifana, che hanno visto nascere Daniele, hanno visto iniziare la sua storia d’amore con Eliza Stefania e hanno assistito inermi all’ultima tragedia.

Don Zampa ha portato la benedizione del vescovo Sorrentino e si è stretto intorno al dolore della famiglia con sobrietà e discrezione, con una omelia breve ma molto intensa. Nessun cenno all’altra vittima. Al funerale anche il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi e quello di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, segno che il dramma ha colpito allo stesso modo le due comunità. Dopo la Messa, il corpo di Daniele seguirà le procedure per la cremazione, come lui voleva.

Intanto oggi toccherà all’ultimo saluto per Eliza Stefania, la moglie di Daniele, uccisa nel sonno. Il funerale, in questo caso, avverrà alle 14 all’Istituto Serafico di Assisi, dove la ragazza lavorava come operatrice sociosanitaria. Eliza era benvoluta al Serafico. La presidente Francesca Di Maolo, all’indomani della tragedia, aveva detto: "Avere Eliza al Serafico per noi è stato un dono". E i colleghi: "Cara Eliza, vogliamo ricordarti così... Sempre sorridente e determinata in tutto ciò che facevi. Ci parlavi entusiasta dei tuoi sogni, amavi la vita e il tuo lavoro che svolgevi ogni giorno con enorme dedizione. Lasci in ognuno di noi un enorme vuoto, che cercheremo di colmare con il ricordo dei tuoi occhi gioiosi. Grazie da parte nostra e di tutti i tuoi ragazzi. Grazie Eliza per aver donato la tua tenerezza e il tuo sorriso a tutti i nostri bambini e ai nostri ragazzi".