Terni, corteo funebre e fiaccolata nel ricordo di Ilaria Sula

Terni, 6 aprile 2025 – Domani la città sarà mobilitata nel ricordo di Ilaria Sula. Si svolgeranno alle 14 i funerali della 22enne studentessa ternana d’origini albanesi, uccisa a coltellate dall’ex fidanzato a Roma, dove studiava Statistica, e poi gettata all’interno di una valigia in un burrone.

Partirà un corteo funebre a piedi dalla sua abitazione di viale dello Stadio, che accompagnerà la salma fino al cimitero comunale. A dare l’annuncio del rito funebre sono stati i familiari della povera ragazza sui social. Davanti all’ingresso dell’abitazione della famiglia, in viale dello Stadio, oltre a fiori e messaggi di cordoglio, si riuniscono da giorni parenti e amici della vittima, per stringersi il più forte possibile intorno al papà, alla mamma e al fratello di Ilaria. Sempre lunedì, alle 21 con partenza da piazza della Repubblica, si terrà una fiaccolata per le vie del centro, con arrivo alla “panchina rossa“ sotto la sede comunale di Palazzo Spada.

L’iniziativa è promossa comitati e associazioni, dai Centri antiviolenza e dal Comune stesso. Già venerdì Terni era scesa in strada, sempre in piazza della Repubblica, con centinaia di persone che avevano gridato il loro basta alla violenza contro le donne. Per l’assurda morte di Ilaria, il gip di Roma ha convalidato il fermo di Mark Antony Samson, 23enne di origini filippine, reo confesso del femminicidio. Nei confronti dell’indagato la Procura contesta l’omicidio volontario aggravato e l’occultamento di cadavere. Il giovane resta detenuto nel carcere di Regina Coeli mentre gli inquirenti continuano gli accertamenti sia sulla sue versione, che non convince del tutto, sia sul ruolo dei genitori, per ora non indagati, che sarebbero stati presenti in casa al momento del delitto.

Ste.Cin.