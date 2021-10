Perugia, 5 ottobre 2021 - Sono stati abbracciati per tutta la cerimonia, intorno alla bara. Gli amici di Alessio Galletti, morto a 18 anni mercoledì scorso in un incidente con lo scooter a pochi metri da casa, non hanno mai smesso di piangere. "Ciao Gallo" c'era scritto sulle loro felpe, con una foto di Alessio: come a dire, sarai sempre con noi.

I funerali si sono svolti nel campo sportivo di San Martino in Colle: una chiesa non sarebbe riuscita a contenere tanta gente. Grandissima commozione e rabbia: il diciottenne era stato tamponato da un'auto mentre svoltava, era caduto ed era stato travolto e ucciso da un'altra macchina che sopraggiungeva: entrambi i conducenti delle vetture sono stati indagati. Al funerale erano presenti anche il sindaco Andrea Romizi e l'assessore Luca Merli. Al termine della cerimonia, dopo il ricordo di Alessio fatto da due amici, il lancio dei palloncini bianchi.

© Riproduzione riservata