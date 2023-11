Fumetto, ancora una grande annata “Tiferno Comics“ da applausi

Circa quattromila visitatori alla mostra “Giancarlo Berardi, Un Narratore fra le Nuvole“ che si è chiusa domenica a palazzo Facchinetti e altre cinquemila persone hanno raggiunto la Mostra mercato Tiferno Comics nel fine settimana di ottobre.

Cala il sipario sull’evento annuale dedicato ai fumetti ed è tempo di bilanci per l’associazione guidata da Gianfranco Bellini che da anni promuove questa iniziativa che fa del capoluogo tifernate per due mesi una piccola grande capitale dei comics.

"Sono state settimane intense, durante le quali abbiamo avuto l’onore di ospitare alcune delle opere più iconiche di questo talentuoso artista. Un ringraziamento di cuore a tutti i visitatori, che hanno dimostrato di essere non solo appassionati, ma anche profondamente esperti dell’arte di Giancarlo Berardi. Le vostre visite, le conversazioni appassionate e l’amore per l’arte hanno reso questa mostra un’esperienza indimenticabile", aggiunge Bellini. Le otto settimane di mostra erano state aperte con un concerto dedicato a Jimi Hendrix e alla sua musica intramontabile e per l’occasione sul palco del Teatro degli Illuminati si sono esibiti grandi professionisti del rock accompagnati dalle narrazioni di Berardi. In questo periodo di mostra i visitatori sono giunti, nelle affascinanti sale di Palazzo Facchinetti lungo corso Vittorio Emanuele, da ogni parte d’Italia apprezzando particolarmente il modo in cui è stata celebrata l’arte di Berardi. Nelle sale i suoi personaggi hanno preso vita grazie alle gigantografie esposte, ai racconti descritti e alle genesi svelate. La cornice del Tiferno Comics Fest&Games ha animato poi questo periodo con il fine settimana del 21 ottobre dedicato alla mostra mercato e ai giochi di ruolo, "momento in cui più forze si sono unite creando un evento che è stato fortemente attrattivo, seppure con qualche limitazione", ha aggiunto Bellini precisando che "anche se l’esposizione è giunta al termine, l’eredità dell’arte di Giancarlo Berardi continua a brillare nelle nostre menti, nei nostri cuori e nelle pagine profumate dei suoi fumetti di successo".

Infine un grazie speciale "a tutti i collaboratori, sostenitori della manifestazione così come a tutti gli amici e volontari che hanno lavorato instancabilmente per rendere questa mostra possibile. Senza questo impegno e questa dedizione, non avremmo potuto creare questa celebrazione straordinaria dell’arte".