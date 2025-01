Fumetti, musica e idee di futuro a ’UmbriaCon’

BASTIA UMBRA – Tutto pronto per la seconda edizione di UmbriaCON, festival dedicato al mondo del fumetto, del gioco e della cultura pop, ricco di eventi, incontri e divertimento per tutte le età con cosplayer, autori, disegnatori e giocatori provenienti da tutta Italia e dal mondo: prende il via oggi a Umbriafiere sino a domenica 19 gennaio.

A salire sul palco per l’evento di apertura, al padiglione spettacolo, saranno Elio e le Storie Tese, un simbolo della musica italiana, amati da generazioni per il geniale mix di ironia, virtuosismo e originalità. Il concerto sarà anticipato dallo spettacolo esclusivo di magia di Andrea Paris, il prestigiattore, mago, illusionista, mentalista e comico, e dalla masterclass dell’attore Rodolfo Mantovani.

Il ricco programma prevede spettacoli, eventi, esibizioni dal vivo, mostre, workshop, attività ludiche e tanti stand espositivi. A darsi appuntamento all’Umbriafiere saranno prestigiosi artisti mondiali del settore, come John Romita Jr., Gabriele Dell’Otto, Darick Robertson, Glenn Fabry, Giorgio Cavazzano, l’attore Jason Isaacs (che ha interpretato Lucius Malfoy in Harry Potter), Cristina D’Avena + Gem Boys, Giorgio Vanni e i Figli di Goku, i NanoWar of Steel, Giulio Rincione (autore della cover UmbriaCON 2025), gli youtuber Cavernadiplatone, Fraffrog, Cicciogamer, Federic92ita, Danilo Bertazzi (Tonio Cartonio), Giovanni Muciaccia, lo chef Giorgione e tanti altri ospiti.

UmbriaCON è organizzato da Fidelio srl di Bastia Umbra in collaborazione con il Comune di Bastia Umbra.