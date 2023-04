Francesca è stata strangolata Le scuse di Lamberto alle figlie

Francesca Giornelli è stata strangolata e la sua morte risale a lunedì sera, circa 24 ore prima della scoperta del suo cadavere. Si delineano con maggiore precisione i contorni della tragica vicenda di Tuoro in cui la donna di 56 anni, figlia di un attore, è stata uccisa da Lamberto Roscini (67enne) ex commerciante in pensione di Perugia che si è poi tolto la vita. Quello su Giornelli è infatti l’esito dell’autopsia effettuata ieri dal medico legale, Sergio Scalise Pantuso, che ha confermato in buona sostanza quello che era stato ipotizzato hgià dopo i primi esami esterni sulla vittima, martedì sera dopo quasi un giorno dalla morte.

L’uomo, infatti, si era impiccato sotto un pergolato nella casa di Tuoro dopo aver tolto la vita alla donna e averla coperta con un lenzuolo. Poi l’ha vegliata diverso tempo, forse ore, mentre prendeva carta e penna per scrivere la confessione che gli inquirenti hanno trovato sulla scena del delitto. Un diario dell’orrore, quello che ha affidato ai foglietti di un bloc-notes trovato in casa. Diverse bozze, come se dovesse trovare la formula più adatta per la confessione e per spiegare l’orrore che ha sconvolto l’intero paese e la comunità del Trasimeno. Tra le parole avrebbero trovato posto anche quelle di scuse rivolte alle due figlie della donna, due gemelle.

Francesca e Lamberto si erano sposati proprio a Tuoro unidici anni fa ma si erano prima separati nel 2020 e poi avevano divorziato nel 2021, anche se attualmente erano tornati insieme e convivevano. Eppure le liti continue, di una relazione che sembrava sempre ricondurli al punto di partenza, erano sotto gli occhi di tutti e tutti hanno raccontato gli accesi diverbi. Lui aveva detto più volte a conoscenti di essere la vittima dell’abuso di alcol di Francesca e lei a sua volta aveva detto più volte di volerlo lasciare.

Un tira e molla doloroso per entrambi. Una storia tormentata culminata tragicamente nel sangue.

I corpi adesso saranno restituiti dall’autorità giudiziaria alle famiglie che decideranno come e quando celebrare le

cerimonie funebri di Francesca e Lamberto.