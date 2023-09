Forno Pioppi Corciano: Nuovi Investimenti a Mantignana

CORCIANO

Un percorso che parte nel 1966, arriva alla terza generazione e continua a rinnovarsi mantenendo uno stretto legame con il territorio. E’ il Forno Pioppi di Mantignana, "da quando mio padre Sestilio detto ‘Pippo’ fondò l’azienda insieme alla moglie Bruna, quasi 60 anni fa – dice Fabio Pioppi – ne è passato di tempo! Sono stati i miei due figli Matteo ed Alessio a volere ammodernare, ma scegliendo di rimanere qui, proprio perché a Mantignana ci sono le nostre radici e la nostra storia".

Un investimento importante quello messo in campo, all’altezza di una realtà che negli anni ha ricevuto premi e riconoscimenti e che attualmente dà lavoro a 30 dipendenti.

"Il Gambero Rosso ci ha insignito con ‘2 pagnotte’ per il nostro pane, cosa che ci colloca tra le prime 6 strutture a livello regionale – spiega ancora Fabio – ma abbiamo ricevuto premi per i panettoni, le colombe, oltre per il nostro prodotto più iconico, la torta al formaggio di ‘Pippo Pioppi’. In ogni caso - ribadisce - al di là dei premi e dei riconoscimento , tutte le notti ci svegliamo con lo spirito di migliorare i prodotti con una ricerca costante delle materie prime".

Di un così grande "valore" è consapevole anche il Sindaco di Corciano, Lorenzo Pierotti presente all’inaugurazione del negozio ristrutturato con l’assessore Giordana Tomassini e il presidente del consiglio comunale Andrea Bacelli.