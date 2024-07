Fonte Lomellina Dopo il bagno del turista ripulito il manufatto e sostituito il rubinetto

A fronte dell’increscioso episodio di alcuni giorni fa, quando un turista, età compresa tra i 40 e i 50 anni, munito di un grosso zaino, era stato sorpreso a lavarsi all’interno della Fonte Lomellina, monumento di via Marzia riqualificato grazie ad Art Bonus, gli uffici comunali si sono subito attivati per procedere con le verifiche atte a scongiurare possibili danni alla struttura. Accertato che la fonte restaurata grazie alla generosità della famiglia Modena, non ha subito alcun danno, in ogni caso gli uffici comunali competenti hanno comunque provveduto ad una pulizia complessiva del monumento, già completata. Nel contempo è stata effettuata la sostituzione del preesistente rubinetto con uno più idoneo (in ottone) il cui pulsante di apertura rende più difficile un ingente scorrimento dell’acqua, scongiurando per l’effetto l’uso improprio della Fonte.

Palazzo dei Priori "ricorda l’importanza di rispettare i monumenti storici della nostra città, patrimonio di inestimabile valore culturale e artistico. Atti come questo, sebbene non abbiano arrecato danni, sono comunque da evitare per preservare l’integrità e il decoro dei nostri beni culturali. Il Comune di Perugia – prosegue la nota - continuerà a monitorare con attenzione le aree di rilevanza storica e artistica e ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare il nostro patrimonio. Lo staff Art Bonus Perugia invita tutti a segnalare tempestivamente eventuali comportamenti scorretti al numero della centrale operativa della polizia locale, aperta 24 ore su 24, chiamando il numero 075572323".