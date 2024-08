Fondazione Umbra . Virna Venerucci nuova presidente

L’architetto Virna Venerucci è il nuovo presidente della Fua (Fondazione Umbra per l’Architettura). Al suo fianco entrano nel Cda gli architetti Rosaria Catana e Paolo Moressoni. Il cambio di vertice è avvenuto lo scorso 30 luglio. Tra i progetti da portare avanti "la collaborazione con Seed (Design actions for the future), il cui prossimo appuntamento si svolgerà a Perugia dal 25 al 28 settembre 2024; il progetto Erasmus+, che ha permesso a 30 architetti di viaggiare ed acquisire una nuova visione, lavorando in studi europei".