FOLIGNO, Vicesindaco Meloni soddisfatto dei lavori alle infrastrutture della città

Estate di cantieri e di lavori alle infrastrutture della città. "La città sta cambiando volto, avanti tutta", dice soddisfatto il vicesindaco Riccardo Meloni (foto), titolare delle deleghe alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici. Nelle sue mani c’è infatti il maxi programma delle asfaltature, per il quale è stato acceso anche un mutuo, ma ci sono anche i cantieri delle piste ciclabili e della palestra di viale Marconi. I lavori delle asfaltature, divisi in tre lotti, vanno avanti. Ultimati sono la strada SS77 Caseificio Caponera, il tratto Pieve Fanonica – Capodacqua, il tratto Uppello SS77, il tratto Uppello – Sassovivo e il tratto Arvello fino all’incrocio Annifo – Cassignano. In corso via dei Mille, via Nazario Sauro, il tratto di via Treviso, via Flaminia vecchia, il tratto Ponte Centesimo – Valtopina, il tratto Cancellara – Cancelli e il tratto SS77 Sostino. Tra le vie che invece devono partire c’è via Oberdan, via Pietro Gori, via Marzabotto, tratto di via Spoleto, via Genova, via Torino, tratti di via Arcamone, via don Consalvo Battenti, via Vasco de Gama, via Rosselli, via dei volontari, parcheggio della scuola di Borroni, tratto di viale Ancona in zona San Paolo, via Colle di San Giovanni Profiamma. Oltre a via Nazario Sauro, avviata all’indomani della Giostra della Quintana per non creare alcun tipo di problema alla manifestazione, sono partiti anche i lavori per la pista ciclabile sotto ai Canapè, che andrà a sostituire il marciapiedino fino a Porta Todi, andando quindi a riqualificare anche il parcheggio. Mancano ultimi adempimenti ed è pronta per essere inaugurata anche la ciclabile di via Fiamenga. Anche il cantiere della palestra di via Marconi procede a spron battuto ed è destinata ad arrivare presto a conclusione.

Alessandro Orfei