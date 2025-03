Foligno Torna la Festa di Scienza e Filosofia

Tre parole chiave – “Intelligenze; Circolarità; Avvenire” – per definire e lanciare la XIV edizione di “Festa di Scienza e Filosofia - Virtute e Canoscenza” che torna a Foligno dal 10 al 13 aprile con un cartellone ricchissimo di iniziative per il pubblico e le scuole e di grandi ospiti annuncfiati ieri a Perugia, a Palazzo Donini (foto sotto): ci saranno 135 incontri – 38 per le scuole e 97 aperti a tutti – con 123 conferenzieri, insieme a 22 laboratori e 16 eventi per Experimenta ai quali vanno aggiunti 28 incontri, 29 relatori e 10 laboratori in scena l’11 e il 12 aprile a Fabriano, che per il terzo anno consecutivo fa parte del progetto.

La Festa 2025 affronterà così tre ambiti che racchiudono difficoltà e prospettive dell’oggi per una riflessione sulle varie Intelligenze, umana, artificiale, degli animali e delle piante, sulla Circolarità intesa come uso delle risorse e anche in campo economico e sull’Avvenire con riferimento al futuro che andrà costruito con il contributo della scienza. Tra i tanti ospiti si possono ricordare, nella prima giornata, Don Luigi Ciotti che torna alla Festa culturale per parlare con gli studenti all’Auditorium San Domenico, Giovanni Letta e Alessandro Aresu e in serata l’aeronauta Roberto Vittori con “Il futuro dello spazio tra progresso e conflitti”. E ancora, Giulia Bignami, Vittorio Gallese, Giorgio Vallortigara, professore di neuroscienze, quindi il vicepresidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Carlo Doglioni, il presidente e fondatore dell’Irccs Silvio Garattini e il matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi (foto sopra) che sabato sera parlerà di “Intelligenza Artificiale, da Pigmalione a DeepSeek”. Per proseguire con il Premio Nobel per la fisica, Giorgio Parisi (online), l’analista politico Dario Fabbri con “Potenze, dei e demoni” e referenti scientifici della manifestazione, espressione della cultura e della scienza italiane come Silvano Tagliagambe, Roberto Battiston, Massimo Arcangeli, Rosa Brusin e Alberto Diaspro, il fisico e genetista Edoardo Boncinelli, vicino alla manifestazione fin dalla nascita.

"Questa edizione – ha detto Pierluigi Mingarelli, direttore del Laboratorio di Scienze Sperimentali che organizza la Festa – sarà particolarmente ricca con eventi e relatori legati al tema scelto: oggi, gran parte del dibattito, delle innovazioni e delle trasformazioni in atto nella società si incentrano su intelligenze, circolarità e avvenire". Ci sarà anche una premiazione: "Il Laboratorio di Scienze Sperimentali ha istituito un premio per gli scienziati italiani e statunitensi che 10 anni fa hanno appurato l’esistenza delle onde gravitazionali, ai quali verrà consegnata l’editio princeps della Divina Commedia". Le conferenze, tutte a ingresso gratuito, si possono già prenotare sul sito www.festascienzafilosofia.it.

Sofia Coletti