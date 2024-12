Foligno in lutto, si è spento il dottor Marcello Mencacci

Si è spento nella sua casa di Foligno, circondato dall’affetto della moglie Adriana e delle figlie Raffaella e Francesca, il dottor Marcello Mencacci. Stimato professionista, ha svolto per decenni l’attività di medico legale, uno dei capostipiti in Umbria, apprezzato da più generazioni di colleghi, avvocati e magistrati con i quali ha avuto sempre un rapporto cordiale. Marito esemplare, padre affettuoso, con un grande senso della famiglia, persona perbene, ha vissuto tutte le stagioni della sua esistenza con passione e la giusta dose di ironia. Una vita ricca di interessi: dagli sport, calcio e ciclismo in particolare, alla montagna fino alla cucina (è stato a lungo membro dell’Accademia della Cucina). Lavoratore instancabile e uomo di cultura, è stato attivo anche nel Rotary club. I tanti amici, di più generazioni, lo ricordano per la generosità, l’ironia, l’eleganza e il grande spirito che lo hanno sempre animato e accompagnato.

L’ultimo saluto al dottor Marcello Mencacci, stamattina alle ore 11 nella chiesa del Santissimo nome di Gesù, in via Monte Gargano 6 a Foligno.

Sentite condoglianze alla collega Francesca, alla sorella Raffaella e alla signora Adriana dalla redazione de La Nazione Umbria.