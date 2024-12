Foligno, festa con Radio2. Trenta artisti a Spoleto. A Todi la musica dal vivo

Foligno, Spoleto e Todi protagonisti di una notte indimenticabile. Foligno (nella foto Preziotti) accoglierà il 2025 con un evento straordinario che mescola la magia del Capodanno con Rai Radio2 e l’inconfondibile atmosfera del Paiper Festival. L’appuntamento è in Piazza San Domenico dove prenderà vita una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e del divertimento. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Radio2 e sul canale televisivo 202 del digitale terrestre, regalando a Foligno una vetrina nazionale e internazionale. Il Capodanno con Rai Radio2, in diretta dalle ore 22:30, sarà guidato da due volti amatissimi: Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo. La seconda parte della serata, dedicata al mondo del Paiper Festival, sarà condotta da Manuela Marinangeli. La serata inizierà con un momento istituzionale: un maxischermo allestito in piazza permetterà di seguire il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Alle 22:30, il palco si animerà con la Social Band, band resident di Radio2 Social Club. A seguire, sul palco i BNKR44, il collettivo rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo.

Spoleto. Spoleto festeggia il capodanno con un insolito spettacolo pirotecnico di arti di strada. Si intitola "Chisciotte. L’incanto del cavaliere"e si terrà nella cornice di Piazza Duomo a partire dalle 22.45. Sullo sfondo della cattedrale 30 artisti di vario genere, da trampolieri a fachiri, si esibiranno in uno spettacolo di fuoco all’aperto, trampoli, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria di fuoco per uno spettacolo con oltre 30 artisti. Emesso due ordinanze. Con la prima il sindaco vieta ai pubblici esercizi presenti in piazza Duomo, piazza della Signoria e via Saffi, a partire dalle 22 fino alle 2 del 1 gennaio di vendere bevande da asporto in bicchieri e bottiglie di vetro e lattine. Con la seconda invece vieta in generale l’utilizzo di fuochi d’artificio non posti in libera vendita, mentre in piazza Duomo, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari.

Todi. Per chi invece festeggerà il Capodanno nella città di Jacopone, l’appuntamento è in Piazza del Popolo, dalle 22,30. Ci sarà musica dal vivo con Signor Wolf: old style, revival, tremendamente demodé. Successivamente il DJ Fabio Florio farà ballare fino a notte fonda sotto i portici comunali con la musica anni ‘80-’90. Alcuni ristoranti del centro dal Caffè della Consolazione a Basico, Kosmos e Fiorfiore Wine Resort & Spa hanno aderito all’iniziativa proponendo menù di fine anno. Ad organizzare è l’associazione Vega.