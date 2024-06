Foligno, al voto 44.475 cittadini. Quattro candidati, nessuna donna

Chiuse da piazza della Repubblica le ostilità elettorali, si vota. Foligno oggi e domani sceglierà chi farà parte del prossimo consiglio comunale e chi sarà il prossimo sindaco. Sono 55 i seggi costituiti in tutto il territorio comunale, operativi sabato pomeriggio e domenica, per tutto il giorno. A partecipare al voto saranno 44.475 cittadini (di cui 21.320 uomini e 23.155 donne). Per le consultazioni europee, le amministrative infatti coincidono, gli elettori saranno 43.112 (di cui 20.598 uomini e 22.514 donne). Lo scarto tra elettori per le consultazioni amministrative ed europee dipende dal fatto che molti folignati all’estero potranno votare nei Paesi di residenza per le elezioni europee. Saranno 263 i diciottenni (141 uomini e 122 donne) che eserciteranno per la prima volta il diritto di voto. L’ufficio elettorale del Comune di Foligno - in piazza della Repubblica, 10 - resterà aperto per rilasciare le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle stesse in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale. L’orario è oggi dalle 8 alle 23 e domani, dalle 7 alle 23. In caso di deterioramento, smarrimento o furto, il duplicato della tessera elettorale sarà rilasciato dall’ufficio elettorale previa apposita dichiarazione dell’interessato su moduli predisposti.

Tre, di fatto, le modalità di voto: la croce sul candidato sindaco, la croce sulla lista e relativi voti di preferenza (uno o due, in caso di due di sesso diverso), oppure croce su un simbolo e croce su un candidato sindaco diverso. In questo ultimo caso si parla di voto disgiunto. Sono quattro uomini a contendersi la poltrona di sindaco. Stefano Zuccarini è il sindaco uscente, di centrodestra versione extralarge. Ad appoggiarlo ci sono la Lega, il suo partito, Fratelli d’Italia, Forza Italia e due liste civiche, ‘Più in alto – Foligno civica’ e la lista personale ‘Stefano Zuccarini sindaco’. Il centrosinistra versione ‘coalizione progressista’ schiera Mauro Masciotti, ex direttore della Caritas diocesana, a capo di una coalizione con Pd, M5S, Foligno in Comune, Foligno 2030, Patto x Foligno e Foligno Domani. Terzo in corsa è Enrico Presilla, al vertice di una coalizione con Alternativa popolare, Per Foligno e Impegno civile. Candidato anche Moreno Finamonti con ‘La voce di Foligno’. Gli scrutini per le Amministrative inizieranno lunedì alle ore 14.