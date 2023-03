“Focaroni” di San Giuseppe, tutti i premiati del concorso grafico

GUBBIO – Si è rinnovata la tradizione dei “Focaroni” di San Giuseppe. Premiati i vincitori del 3° concorso grafico "I Focaroni, alla riscoperta delle tradizioni" riservato alle scuole primarie. Per i disegni, Tommaso Carnevali, Andrea Moci, Martino Rosetti, Alessandro Gaggiotti, Donia Zaafouri, Alice Vinciarelli, Olimpia Tironzelli, Ettore Tosti, Alice Angeli, Nicolò Moscatelli hanno ricevuto un riconoscimento. Il “premio speciale artistico” è andato a Cecilia Zebi. Nella categoria “Fiabe”, sono state premiate le Classi IV A–IV B “Aldo Moro” con “Fiordineve e la grande fiamma”, la IV A San Martino “I tre falegnami” e la classe IV Cipolleto “La primavera di Baldo”. Anna Bianconi con “Il periodo di San Giuseppe” e Amelia Traversini con “Focarone” hanno ricevuto il premio per le poesie, mentre per i manufatti e lavori di gruppo, il premio Tradizione, il “Premio Green”, “Mani d’opera” va alla primaria di Scorcello, mentre il Premio Spettacolo Focaroni, Premio originalità e Focaroni dei quartieri alla primaria Matteotti; Il premio “Il grande fuoco” alla Ludoteca comunale.