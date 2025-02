Fnp Cisl, confermato. Sante Fraccalvieri

FOLIGNO Sante Fraccalvieri è stato confermato alla guida della Fnp Cisl di Foligno: al vertice della segreteria della categoria dei pensionati della Cisl nel territorio che comprende Assisi, Bastia Umbra, Foligno, Nocera Umbra, Spoleto, Valnerina. Con lui sono stati confermati anche i segretari Patrizia Sisti ed Attilio Renzini. I lavori congressuali, il 12 e il 13 febbraio, si sono aperti con la relazione introduttiva dello stesso segretario uscente. A svilupparsi poi un serrato e nutrito confronto tra i delegati, preceduti nei loro interventi dai saluti dei rappresentanti dei servizi della Cisl Umbria e del mondo delle istituzioni e dei sindacati. "Ringrazio chi mi ha dato ancora una volta fiducia e, mettendo a disposizione oltre all’entusiasmo (che non è mai mancato) anche l’esperienza maturata nel mio primo mandato, proseguirò nell’ascoltare e nel tentare di dare risposte a tutti coloro che si rivolgono alle nostre sedi in cerca di aiuto. A riguardo sottolineo l’investimento che la categoria ha fatto in questi anni nel renderle accoglienti e funzionali. Soprattutto nei territori più marginarli, le nostre sedi assumono un ruolo sociale. Una sorta di deterrente alla solitudine. Si potrebbero immaginare come una sorta di antenne sociali" sottolinea Fraccalvieri. . Ai lavori ha partecipato anche il segretario Cisl Umbria Angelo Manzotti: "Dal 12 febbraio abbiamo una nuova segretaria generale, Daniela Fumarola, alla quale auguriamo buon lavoro".