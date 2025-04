Flussi eccezionali di turisti. Stop a traffico e sosta. Obiettivo: tutelare i pedoni

Su diposizione della Questura di Perugia, il Comune ha adottato una serie di provvedimenti che vietano e limitano traffico e sosta nel centro storico, da oggi a domenica 27. E saranno necessario rinforzi. Si tratta di misure necessarie per garantire sicurezza e ordine pubblico, visti i flussi considerati eccezionali di turisti e pellegrini che si riverseranno ad Assisi in questi giorni. Nonostante la sospensione della canonizzazione del Beato Carlo Acutis, a seguito della scomparsa di Papa Francesco, si prevede infatti un enorme afflusso di persone che si muoveranno a piedi per recarsi in particolare sulla tomba del futuro Santo, in Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione e in altri punti d’interesse nel centro storico, generando un consistente traffico pedonale che va tutelato. A gestire viabilità e sicurezza, sarà la Polizia locale, in collaborazione con le forze dell’ordine. Arriveranno rinforzi anche dalla Polizia provinciale e da altri Comuni umbri come Perugia, Terni, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Bastia Umbra, Spello, Piegaro, Montone, Umbertide, Torgiano e Marsciano che invieranno 70 agenti nella città serafica da domani a domenica. L’obiettivo è costituire una task force che garantisca a cittadini e visitatori una serena permanenza, evitando disagi e criticità. Circolazione e sosta saranno totalmente vietati, 24 ore su 24, nella cosiddetta “Zona Rossa“, che comprende via Cristofani, via Sant’Agnese, piazza Vescovado, via Sant’Apollinare e via Borgo San Pietro. Nelle altre strade interne alla Ztl, circolazione e sosta vietate per tutti i veicoli dalle 10 alle 20 con eccezioni per i residenti nel centro storico e persone con disabilità riconosciuta, mezzi dedicati a trasporto merci, taxi e noleggio da rimessa, veicoli del Calendimaggio.