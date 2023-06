Muore in Umbria Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi: ha avuto un malore

Assisi, 13 giugno 2023 – Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi, è morta mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l'ex ministro Arturo Parisi, su un sentiero francescano in Umbria.

Stavano facendo un cammino a piedi, il cammino di San Francesco. Nella serata di lunedì la comitiva aveva dormito a Gubbio e nella giornata di martedì 13 giugno erano in direzione di Assisi. Flavia Prodi, 76 anni, è caduta all'improvviso, forse a causa di un malore. Erano più o meno le 15, primo pomeriggio.

Sono stati subito chiamati i soccorsi da parte della comitiva. A intervenire è stato il Servizio Regionale Umbria del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Sono intervenute due squadre con personale tecnico e sanitario.

I soccorsi sono stati complicati anche a causa di un violento temporale che si stava abbattendo sulla zona e che ha impedito il volo di un elicottero di soccorso. Ogni manovra rianimatoria è stata inutile. E’ intervenuto anche il 118 regionale con un’altra squadra di soccorso.

La comitiva è stata poi accompagnata ai mezzi di soccorso. La coppia, insieme agli amici, stava attraversando la provincia di Perugia. La donna ha perso i sensi nei pressi di una frazione del comune di Perugia. La salma è stata in serata trasferita a Bologna.

La notizia si è rapidamente diffusa. Profondo il cordoglio a Bologna, dove Flavia Franzoni viveva con il marito. E’ stato il presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli, ad annunciare la morte della moglie. Prodi e la moglie erano uniti in matrimonio da 54 anni e nel 2019 avevano festeggiato le nozze d’oro.

Tanti gli attestati di cordoglio. Tra i primi, quello del sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha espresso la sua vicinanza all’ex premier e alla sua famiglia.

Flavia Franzoni era stata professoressa di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. «La mia più sentita vicinanza a Romano Prodi per la scomparsa della moglie Flavia. Un abbraccio e un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi cari». Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Twitter esprimendo il suo cordoglio.

La donna era stata operata per due volte al cuore, nel 2003 e nel 2010. La prima volta per un aneurisma dell’aorta e poi, sempre all’aorta, per una lesione. Entrambi gli interventi erano riusciti perfettamente, come spiega il suo cardiochirurgo, il dottor Roberto Di Bartolomeo. Le ultime visite di controllo avevano mostrato ottimi parametri.

"La mia vicinanza all'amico Romano Prodi. Flavia era una donna straordinaria. Di lei ho ricordi vivissimi e recenti che me la faranno ricordare per sempre con grande affetto", dice invece il sindaco di Milano Beppe Sala.

"Flavia Franzoni – dice il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini – era una persona speciale. Una mente acuta, una docente universitaria di alto livello, un'osservatrice della nostra società discreta, ma sempre attenta e presente. Una donna di grande umanità e intelligenza. A Romano, ai figli e a tutta la famiglia Prodi un forte abbraccio in questo momento così difficile”.

"Sono addolorato – dice il presidente della Toscana Eugenio Giani – per la scomparsa di Flavia Franzoni, una docente di valore e di una profonda conoscenza della società. Un abbraccio sincero a Romano Prodi e ai suoi cari”.