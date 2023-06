Malore fatale per Flavia Franzoni, moglie di Prodi. Soccorsi sotto la pioggia lungo uno dei cammini francescani

Perugia, 14 giugno 2023 – Hanno tentato di strapparla al destino sotto una pioggia battente. Davanti agli occhi del marito, Romano Prodi, per lunghissimi minuti, mentre imperversava il temporale, gli operatori del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria hanno praticato le manovre di rianimazione a Flavia Franzoni, moglie dell’ex premier, morta a 76 anni nel primo pomeriggio di ieri a seguito di un malore fulminante.

Passeggiavano con alcuni amici, fra cui l‘ex ministro Arturo Parisi, lungo uno dei cammini francescani più suggestivi, quello che da Gubbio conduce ad Assisi. Luoghi incontaminati, di verde e pace, che ieri sono stati teatro della tragedia.

L’allarme è stato dato poco prima delle 15. Il gruppo si trovava tra Bellugello e Biscina, quando è arrivata la chiamata al 118. L’area è piuttosto impervia e, su richiesta del servizio regionale di soccorso, sono arrivate via terra due squadre del Sasu, con personale tecnico e sanitario.

Le manovre di rianimazione, come si diceva, sono state compiute sotto un violento temporale che ha anche impedito l’arrivo dell’elisoccorso. Per Flavia Franzoni non c’è stato niente da fare: poco dopo, il medico del 118, arrivato con un’altra squadra di intervento, ne ha constatato il decesso.

Il marito Romano Prodi, l’ex ministro Parisi e gli altri escursionisti sono stati accompagnati ai mezzi di soccorso. La salma della donna, che sembra soffrisse di problemi cardiaci e che una ventina d’anni fa aveva subìto un intervento chirurgico al cuore, è stata quindi recuperata e trasportata direttamente a Bologna.

L’ex premier e la moglie erano a Gubbio da qualche giorno: solo l’altro ieri erano stati visti passeggiare nel quartiere di San Martino. Poi ieri l’escursione per apprezzare uno dei sentieri più suggestivi del Cammino francescano, che nasconde gioielli come la chiesa di Santa Maria Assunta a Caprignone e l’eremo di San Pietro in Vigneto.

Dall’Umbria numerose le attestazioni di cordoglio, a partire da quelle del Sasu: "Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico esprime la propria vicinanza e le proprie condoglianze al Presidente Romano Prodi, ai figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia".

E poi il Pd, con una nota a firma di Tommaso Bori: "Profondo cordoglio e commozione per la scomparsa di Flavia Franzoni, la consorte del presidente Romano Prodi. È una notizia che ci ha colpiti profondamente. Siamo vicini al presidente Prodi, alla sua famiglia e ai loro cari, a cui vogliamo esprimere il nostro sostegno e la nostra amicizia in questo momento difficile".

AnnA