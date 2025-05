Economia della fraternità. La consegna del premio

C’è attesa dopo che Papa Leone XIV ha convocato per il 13 giugno, solennità di Sant’Antonio di Padova, un concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione. Potrebbe essere infatti annunciata la data della canonizzazione del Beato Carlo Acutis - il giovane 15enne morto di leucemia fulminante il 12 ottobre 2006 e beatificato ad Assisi il 10 ottobre 2020 - prevista per il 27 aprile scorso e poi sospesa a seguito della morte di Papa Francesco. Il corpo di Acutis riposa dal 2019 nella chiesa di Santa Maria Maggiore - Santuario della Spogliazione, luogo dove oggi, alle 12, sarà assegnato il “Premio internazionale Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità“. Il riconoscimento dal 2022 ha distribuito la somma di 165mila euro, ha lo scopo di sostenere progetti lavorativi e imprenditoriali nati dal basso che vedono protagonisti giovani e vulnerabili che, pur avendo talenti, carismi e capacità, necessitano di un sostegno economico per l’avviamento delle iniziative. "La bellezza di questo premio – sottolinea il vescovo Sorrentino – è di sostenere progetti nuovi, brillanti e innovativi che nascono tra persone che condividono un’idea e mettono insieme i loro talenti e in questo vengono aiutati da imprenditori affermati che credono che una nuova economia, più umana, solidale e fraterna possa esistere. I ricchi che aiutano i più poveri ma non in modo assistenzialista ma di incoraggiamento e di avviamento al capitale della fraternità".

Alla cerimonia dell’edizione 2024-2025 del premio parteciperanno il vescovo Sorrentino, fra Roberto Genuin, ministro generale dei frati minori Cappuccini, la presidente della Regione, Stefania Proietti, e l’imprenditore Brunello Cucinelli, fondatore dell’omonima maison di moda di Solomeo. Al vincitore oltre all’assegno saranno consegnati il foulard in cashmere con l’immagine della spogliazione, realizzato proprio dalla maison di Cucinelli e un’icona con il logo del premio che ritrae i volti di San Francesco e del Beato Carlo Acutis. Prima della cerimonia, il programma della festa, organizzata dalla Fondazione diocesana Assisi Santuario della Spogliazione, con la diocesi, prevede la celebrazione di due messe: alle 9.30 e alle 11 presiedute rispettivamente da monsignor Sorrentino e da fra Genuin.

Maurizio Baglioni