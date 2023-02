Finestrini distrutti e furti nelle auto Allarme a Case Bruciate

PERUGIA - Auto razziate durante la notte, carburante rubato dalle vetture parcheggiate. È allarme a Case Bruciate, che in questi giorni si è trovato a fare i conti con l’allarme-sicurezza. A denunciare quanto accaduto sono i residenti, sulla chat WhatsApp dedicata al quartiere: "Abito in via Raniero Gigliarelli e come ogni sera ho parcheggiato la mia auto sotto casa, ma l’ho ritrovata aperta - il messaggio di un residente - Purtroppo avevo lasciato il portafogli dentro la vettura, ma non era nemmeno visibile più di tanto. Fate attenzione". Purtroppo non è stato l’unico episodio. Martedì notte ladri e vandali sono tornati in azione e hanno preso di mira un’altra auto, questa volta in via Omicini. Hanno rotto il vetro e portato via anche una chitarra, che si trovava sui sedili. "La settimana scorsa - è un’altra segnalazione - ho trovato la macchina in riserva mentre la sera prima aveva circa metà serbatoio. Lo sportellino del carburante l’ho trovato aperto, sicuramente hanno rubato il carburante durante la notte".

Daniele Cervino