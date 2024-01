Finanziato un progetto di ricerca sul “Gene Piga“

OTRICOLI La Fondazione Telethon finanzia un progetto di ricerca sul Gene Piga. Lo annuncia Caterina Boria, presidente dell’associazione Gene Piga Italia, che ha sede a Otricoli. Fu lei, mamma di un bimbo con mutazione del Gene Piga, malattia genetica rarissima, a fondare in piendo lockdown l’associazione. "Grazie alla vostra generosità abbiamo un motivo in più per essere grati a voi e alla vita. Infatti é stato raggiunto un grande e importante obiettivo, che è il progetto di ricerca, finanziato tramite il Bando Seed Grant di Fondazione Telethon del ricercatore Dario Finazzi, avviato lo scorso primo novembre", spiega la presidente dell’associazione. "Il progetto avrà una durata di 18 mesi - aggiunge il Cesvol –. Prevede la generazione di modelli animali zebrafish con completa o parziale rimozione del Gene Piga e la loro caratterizzazione morfologica e funzionale.

Si tratta di studi che porranno le basi per l’individuazione di strategie correttive dei fenotipi nel modello animale, passo necessario per progredire verso la ricerca di opzioni terapeutiche".