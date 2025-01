Filippo Piccioni si dimette e lascia la Lega: "Mancata attenzione al territorio che rappresento"

SPOLETO - La Lega continua a perdere pezzi, lascia il partito di Salvini il più giovane dirigente regionale. In questi giorni ha rassegnato le dimissioni da membro eletto del consiglio direttivo della Lega Umbria lo spoletino Filippo Piccioni. Per conto della Lega, Piccioni ha ricoperto il ruolo di collaboratore dell’ex senatore Stefano Lucidi e poi ha fatto parte del gruppo regionale della Lega in Assemblea legislativa. Tra i dirigenti più vicini al segretario regionale Riccardo Augusto Marchetti, con il quale, sembra, ci siano state divergenze sulla gestione territoriale della Lega, Piccioni ha rassegnato le dimissioni dopo la sconfitta delle elezioni regionali e, soprattutto, "per una mancata attenzione verso il suo territorio di appartenenza, Spoleto, da molti anni dimenticato dai vertici del partito".