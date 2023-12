Filippetti e i fratelli Frenguellotti premiati dal Rotary Club

In occasione della festa degli auguri, il Rotary Club, presieduto da Massimo Angeli, svoltasi a Villa Montegranelli, si è rinnovata una tradizione che sintetizza stima, apprezzamento, gratitudine: la consegna dei riconoscimenti “Hanno onorato Gubbio” e “Bottega storica”. Il primo è andato a Simone Filippetti, presentato da Giuseppe Colaiacovo, giornalista di caratura internazionale, da oltre 20 anni al Sole 24 ore, di cui è corrispondente da Londra. Questa la motivazione: "Per l’autorevole competenza nell’ambito del giornalismo economico-finanziario e per le brillanti pubblicazioni, che hanno dato lustro ed eccellenza alla tanto amata Gubbio". Il secondo è stato attribuito ad Emily Abbigliamento, fondata nel 1961, titolari attuali Mauro Frenguellotti e la sorella Enrica. Questa la motivazione illustrata

in sede di presentazione da Giorgio Ciliegi: "Per i 62 anni di attività all’insegna della cortesia, professionalità, passione, al servizio del buon gusto e dell’eleganza". Della serata da ricordare, oltre al clima di amicizia, lo scambio dei gagliardetti tra il presidente Massimo Angeli ed Enzo Henrique Raldi, proveniente dal Brasile, la presenza dell’’americana Bailey Myrick, ospite di Claudio nell’ambito del Rotary Youth Exchange. Tra le altre recenti iniziative del Rotary, da citare la consegna alla benemerita Casa Famiglia S. Lucia, di 34 panettoni acquistati dal sodalizio come contributo al sostegno della campagna mondiale antipolio.