“Fili in Trama“: arte, merletti e ricami nel segno del “Perugino“

Torna nel segno del “Perugino l’undicesima edizione di “Fili in Trama“, la tradizionale e raffinata mostra mercato internazionale del merletto e del ricamo, tra le più celebri in Europa, in scena da domani (inaugurazione alle 15.30) a domenica nel borgo di Panicale: tre giornate con oltre 60 espositori ospitati da tutta Italia e dall’estero nelle taverne e nelle botteghe, pronti a svelare al pubblico le tecniche e le scuole di ricamo e merletto del panorama nazionale, dando anche spazio a tessitrici e tintori di tessuti e filati, designer, artigiani e collezioni vintage.

L’edizione 2023 di “Fili in Trama“ (che il prossimo anno chiederà l’inserimento nel calendario delle fiere nazionali) è stata presentata ieri a Palazzo Donini da Gianni Moscetti e Francesca Caproni, presidente e direttore del Gal Trasimeno-Orvietano che organizza con l’associazione “La Trama di Anita”. Tra i presenti anche Anna Buono, ultima allieva vivente di Anita Grifoni, fondatrice dell’Ars Panicalensis, il ricamo ad ago sul tulle. Il filo rosso della manifestazione sarà dunque l’omaggio a Pietro, partendo dal celebre affresco del martirio di San Sebastiano conservato a Panicale: da qui nasce una serie di eventi a tema, con direzione artistica di Anna Lisa Piccioni. Due saranno le mostre, “Il Perugino. Intrecci di fili e fuseruole” e “L’Umbria e il Perugino”, mostra d’arte contemporanea a cura della Casa degli Artisti al Museo del Tulle nella Chiesa di Sant’Agostino. Ampio spazio verrà dato ai più piccoli, con un itinerario di laboratori per tutta la famiglia alla scoperta delle arti del ricamo e del merletto sempre con il “divin pittore” sullo sfondo.

Da ricordare anche il “Concerto di fuselli per il Perugino” (sabato alle in piazza San Michele Arcangelo) con merlettaie e merlettai al Tombolo e con l’animazione in costume, musiche e danze a cura de “Gli orti di mecenate” di Castiglione del Lago. Oppure la performance con maestre di macramé, “La Corda del San Sebastiano”, sabato dalle 10.30 alle 18 e la di nappe aperta a tutte le ricamatrici e merlettaie.

S.C.