Fiat Doblò donato dalla Fondazione alla Croce Rossa

ORVIETO A Palazzo Coelli, sede della Fondazione Cassa di risparmio di Orvieto, si è svolta la cerimonia di consegna del Fiat Doblò donato al Comitato di Orvieto della Croce Rossa Italiana dalla stessa Fondazione. Presenti la sindaca Roberta Tardani e l’assessora alle politiche sociali, Alda Coppola, il presidente della Fondazione Cro, Libero Mario Mari, il commissario Cri Orvieto, Luigi Maria Manieri ed alcuni volontari. Presente anche una rappresentanza delle autorità militari, il comandante della compagnia dei carabinieri capitano Nicola Parente, il comandante della Guardia di Finanza, tenente Giovanni Calabrese e per la scuola della Guardia di finanza il vicecomandante Roberto De Santis. Don Luca Conticelli ha benedetto il mezzo che verrà subito messo in funzione per i servizi che Croce Rossa svolge giornalmente offrendo un concreto aiuto alla cittadinanza. Il presidente Mari ha sottolineato la vicinanza della Fondazione alle associazioni, soprattutto a quelle che, come la Croce Rossa, svolgono con grande impegno e dedizione un importante ruolo sociale.