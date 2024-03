Fiamenga, fede e tradizione. La Sacra rappresentazione compie mezzo secolo

Compie 50 anni la ‘Sacra rappresentazione’ di Fiamenga. A metà tra un teatro e una processione, tra le vie della frazione folignate, venerdì prossimo, il Venerdì Santo, si potrà rivivere la vita di Gesù e gli episodi della sua Passione. L’iniziativa è della parrocchia di San Giovanni Evangelista in Fiamenga, dell’Unità pastorale Giovanni Paolo II. Il regista e ideatore dell’iniziativa, fin dal primo giorno, è Francesco Fratini. "L’idea è nata nel lontano 1974, dopo aver visto al Supercinema ‘Jesus Christ Superstar’. Siamo partiti con pochissimi attori, quattro o cinque, poi siano andati in crescendo. Nel 2000 - racconta Fratini - siamo arrivati addirittura in piazza della Repubblica. Volevamo tornare nella piazza principale della città anche quest’anno, ma poi i lavori della Cattedrale ce lo hanno impedito". La processione si svolgerà tra il primo e il secondo atto e vedrà in testa i penitenti. Si parte alle 21 circa pronti per assistere ai dieci quadri previsti che partiranno con Gesù nella sinagoga e andranno avanti con il Banchetto di Erode e il ballo di Salomè, la guarigione del cieco, le beatitudini, la peccatrice perdonata, l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, la conversione di Sant’Angela da Foligno, la crocifissione di Gesù e la Resurrezione. Sono un centinaio le persone coinvolte solo nella Sacra rappresentazione, con la Processione poi i numeri aumentano. Una vera tradizione che si rinnova di anno in anno, quindi, a Fiamenga fino a diventare uno dei momenti più caratteristici della Pasqua in Umbria. "Ho cercato di far sentire tutti a proprio agio - spiega Fratini - perché tutti mettono a disposizione il proprio tempo in maniera gratuita". Per l’edizione dei 50 anni due ospiti speciali: Claudio Pesaresi che impersonerà Erode ed è probabile anche la partecipazione di Andrea Paris, un altro folignate illustre che ha fatto parte, negli anni, della Rappresentazione. Intanto stasera alle 21, nella chiesa di Santa Maria Infraportas la liturgia penitenziale e il sacramento della riconciliazione per giovani e adulti. Mercoledì le celebrazioni saranno secondo il consueto orario feriale. Alle ore 21 il vescovo monsignor Domenico Sorrentino celebrerà la santa messa crismale.