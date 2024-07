Festival ’Federico Cesi’. Note del ’900 per sognare

Ogni giorno spazio ad un concerto. Prosegue con successo la 17esima edizione del Festival Federico Cesi Musica Urbis, la manifestazione musicale, ideata da Fabrica Harmonica Aps-Ets, in programma fino a sabato 31 agosto 2024 nei Comuni di Spello e Trevi. Oggi (21,30), al Palazzo comunale di Spello, Amos Calcagnile (foto) al clarinetto e Claudio Shin al pianoforte daranno vita all’esibizione “Il secolo breve: capolavori del ‘900”. Saranno eseguite musiche di Lutoslawsky, Poulenc e Pierné. La kermesse si sposterà poi a Trevi dove sono in programma altri concerti. Venerdì 2 e sabato 3 agosto, alle 21,30 presso il Complesso Museale San Francesco spazio a quartetti e quintetti per archi e pianoforte di Mozart, Schumann, Mendelssohn e Brahms. Ad eseguire i due concerti, intitolati “Chamber Music Lab Fest”, ci sarà il Chamber Ensemble, formato dalle prime parti dell’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli (Gabriele Pieranunzi è il primo violino, Francesco Solombrino è la prima viola e Alberto Senatore è il primo violoncello), accompagnato al pianoforte da Roberto Galletto, responsabile del dipartimento di musica da camera del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Questi due spettacoli fanno parte della sezione del Festival dedicata alla Musica da Camera – novità di quest’anno – la cui programmazione è stata organizzata in collaborazione con il trio d’archi del San Carlo di Napoli. Sabato, alle 18, al Teatro Clitunno di Trevi andrà in scena “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi, selezione dall’Opera in forma di concerto. Ad eseguirla solisti e strumentisti dell’Opera Festival con maestro concertatore Claudio Shin.

I biglietti per i concerti di Trevi sono acquistabili sulla piattaforma eventbrit.