’Festa Tricolore’ oggi ad Assisi pensando al voto

"La Festa Tricolore dell’Umbria è un’occasione per rafforzare il nostro impegno a favore del buon governo della Regione e della nostra Nazione". Emanuele Prisco (foto), sottosegretario al ministero dell’Interno e coordinatore regionale di FdI, annuncia in questo modo l’iniziativa del partito organizzata dal coordinamento regionale di Fratelli d’Italia che avrà luogo oggi in piazza Garibaldi ad Assisi. "FdI - prosegue Prisco - ha al suo interno donne e uomini capaci di interpretare al meglio gli obiettivi di crescita socio economica che l’Umbria merita. Vogliamo continuare a costruire l’Umbria che guardi avanti e non faccia passi indietro, puntando su crescita, sviluppo e coesione sociale, perché diventi finalmente una terra da scegliere e non da cui emigrare, in primis per i nostri ragazzi. Siamo convinti che le idee di Fratelli d’Italia siano un utile contributo alle sfide che ci aspettano". Appuntamento alle 9,30 per una serie di panel. Nel corso della mattinata interverranno numerosi ospiti, tra cui la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna che, con l’eurodeputato Marco Squarta ed altri ospiti, discuterà del ruolo dell’Italia in Europa. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.00, si ripartirà il tema dello sviluppo socio - economico dell’Umbria e del Centro Italia nel programma di FdI per i prossimi cinque anni, con la presidente dell’Umbria Donatella Tesei e con quello delle Marche Francesco Aquaroli. La Festa Tricolore si chiuderà con Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI.