Festa di Scienza e Filosofia. Cinque nuovi progetti nell’edizione al via oggi

Taglio del nastro, oggi alle 16, per l’edizione 2025 di Festa di Scienze, contrassegnata da cinque nuovi progetti che il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno, in alcuni casi in collaborazione con altre realtà del territorio, presenterà.

Il primo è quello di domani, alle 9.30, nell’Aula magna dell’Itt Da Vinci con al centro le esperienze didattiche per la diffusione di cultura per la riduzione del rischio sismico. Si tratta di un percorso educativo sulla conoscenza dei terremoti e dei loro effetti.

Il secondo progetto è un orto botanico denominato ‘Parco sul fiume Menotre’, realizzato a Belfiore dalla Fondazione Massimo Bartoli Ets e dal Laboratorio. Il taglio del nastro è in agenda sabato alle 11 e sarà accompagnato da una conferenza del professor Virgilio Mattoli dal titolo "Imparare dalla natura. Robotica bio ispirata e materiali intelligenti".

I tre progetti restati sono, invece, di diretta emanazione del Laboratorio di Scienze Sperimentali. Sabato 12 aprile, alle 9, nella sede di via Isolabella verrà presentata l’implementazione della tavola periodica interattiva. A seguire, alle 10, verrà presentato il secondo progetto dal titolo "L’IA e le conferenze della Festa di Scienza e Filosofia", che riguarda la creazione di una piattaforma AI che con trascrizioni, sintesi, classificazione tematica e ricerca avanzata consentirà un’esplorazione semplice delle conferenze.

Ultimo progetto la presentazione di un Comitato scientifico per il 100esimo anniversario della nascita dell’astrofisico Paolo Maffei. Appuntamento alle 12, sempre nella sede di via Isolabella, con la presenza - tra gli altri - del giornalista scientifico Piero Bianucci e di alcuni rappresentanti della famiglia Maffei.