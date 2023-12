Festa di Capodanno . Si torna in piazza

Torna dopo 4 anni di stop, il Capodanno in piazza con una formula completamente rinnovata che riporta il centro storico protagonista della notte di San Silvestro. L’assessore Letizia Guerri invita cittadini e turisti in piazza Matteotti nella serata di domenica 31 per l’evento che il Comune promuove con il Consorzio Pro Centro. Il programma prevede dalle 18 alle 21 l’aperitivo in musica con Luca Tognelli (Dj Nos), Gianluca Zentile (Dj Gianlu), e Jesmin Ranasingaghe, che si esibiranno in piazza Matteotti, piazza Fanti e piazza Gabriotti con un repertorio musicale pensato per accompagnare i primi brindisi della serata. Subito dopo il cenone, dalle 23.45 saliranno sul palco di piazza Matteotti i musicisti dell’orchestra L’Alternativa, che proporrà il meglio dei brani che da anni entusiasmano il pubblico di ogni età e trascinerà tutti all’immancabile brindisi di mezzanotte poi, a fare festa fino a tardi. "L’Alternativa – spiega Doriano Cangi – è l’orchestra della città e siamo orgogliosi e veramente felici di tornare a suonare in piazza Matteotti a Capodanno, dove mancavamo dal 2014". "Esibirsi davanti al pubblico tifernate, davanti ai nostri familiari e ai nostri amici sarà una grande emozione e faremo del nostro meglio per regalare a Città di Castello una bella festa che riporti tanta gente nel centro storico", evidenzia Cangi. "Quest’anno sperimentiamo una formula inedita, che propone un modo diverso di vivere l’ultima serata dell’anno, iniziando già all’ora dell’aperitivo ad entrare nel clima di festa della serata", anticipa Dj Nos. E intanto l’assessore Letizia Guerri invita tutti a partecipare: "Alla tradizione abbiamo voluto dare la marcia in più di una formula nuova, che fin dall’ora dell’aperitivo chiamerà chi vuol festeggiare nel cuore della città".