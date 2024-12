Festa della Croce Rossa ’Abili Speciali’ sul palco

GUALDO TADINO – Lo spettacolo "Di vittoria in vittoria… al tempo del Covid", prodotto e interpretato dalla Compagnia gualdese "Abili Speciali", sarà un evento nell’assemblea nazionale della Croce Rossa Italiana che si tiene oggi e domani a Roma per l’incontro dei presidenti dei Comitati Cri. La scelta dell’esibizione della compagnia (stasera, alle 19, all’Auditorium del teatro Massimo) è stata voluta dal presidente nazionale della Cri Rosario Valastro, che aveva visto lo spettacolo e ricevuto anche i complimenti da Mogol. Protagonisti i ragazzi "Abili speciali", accompagnati e supportati dai volontari locali della Cri. Il gruppo si è formato nel 2013, sulla base di un’idea di Giuliana Calcagni, delegata dell’area sociale del Comitato presieduto da Roberto Gelosia, con l’obiettivo dell’inclusione di ragazzi disabili attraverso alcune uscite settimanali. Diverse le attività svolte, tra cui anche vacanze al mare. Nel 2017, grazie alla collaborazione del regista Lorenzo Evangelisti, è nata la Compagnia teatrale "Abili speciali" e di conseguenza è stato realizzato lo spettacolo "Di vittoria in vittoria", rivisto ai tempi del Covid, con il testo totalmente ideato e scritto dai volontari del Comitato insieme a oltre quindici ragazzi con diverse problematiche. Il tema trattato è l’evoluzione della figura del disabile e di come è cambiata la sua vita dagli anni della guerra ad oggi. Data la natura inclusiva dello spettacolo, vi prendono parte circa 40 persone tra volontari, ragazzi con disabilità e altri impegnati nella rete logistica.

Alberto Cecconi