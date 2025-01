Festa della Befana. Due giorni di show tra moto, pattini e voli dai campanili

In versione classica, spericolata o acrobatica, in sella alle moto, a bordo di auto d’epoca, sui pattini, in parapendio, in discesa dai campanili. Sono i mille volti della Befana che irrompe con la sua festa e regala ovunque allegria, divertimento, solidarietà, dolcetti e calze per i più piccoli. La tradizione si rinnova in tutta l’Umbria con il boom degli appuntamenti in programma domani, nella giornata dell’Epifania, e con parecchie anticipazioni già da oggi.

Si comincia a Perugia che domani ripropone i grandi classici della festa. Apre le danze, la “MotoBefana Uisp“, che alle 10 parte da piazza IV Novembre e lungo tre percorsi arriva alle 12.30 a Passignano per la consegna dei doni agli ospiti della Comunità per bambini “Casa Paolo Concer“. Subito dopo c’è la Befana del Vigile, rievocazione con auto e moto d’epoca organizzata dal Camep (sponsor del concorso a premi intitolato a Elisabetta Innocenzi promosso dalla polizia municipale perugina): il corteo arriva in centro alle 11.30 con mostra statica dei mezzi in piazza IV Novembre e degustazione di vin brulè per i più grandi e dolcetti per i bambini. Alle 15 tutti al PalaBarton per la “Befana sui pattini“ organizzata dello Skating Club di Ponte San Giovanni, alle 16.30 si torna in centro per la Befana dei Vigili del fuoco: intrattenimento della compagnia “Il Carro“ e alle 17 il momento più atteso, la spettacolare discesa della vecchierella dal campanile della Cattedrale in piazza IV Novembre.

E’ sempre il personale dei Vigili del Fuoco a regalare altre manifestazioni simili: oggi alle 17 la Befana arriva a Foligno, in piazza della Repubblica, a Corciano, in via Arco della Vittoria, ancora a Perugia nel quartiere di San Sisto, in piazza Martinelli e a Gualdo Tadino, al Distaccamento dei vigili del fuoco di Gaifana. Domani altri momenti spettacolari. A Spoleto alle 17 c’è la discesa della Befana dalla chiesa di San Gregorio in piazza Garibaldi, a Città di Castello la Befana dei “pompieri“ vola alle 18 fra i monumenti e gli edifici simboli, dal campanile di Palazzo comunale ai 38 metri della torre civica per planare in piazza Gabriotti e regalare sorrisi e dolci ai bambini. Altro classico a Gubbio dove alle 11.30 la Befana scende dal campanile del Palazzo dei Consoli in Piazza Grande, a Gualdo Tadino arriva alle 17 in piazza Martiri della Libertà, a Todi la tradizionale discesa è attesa alle 17 in piazza del Popolo.

C’è poi Assisi. Domani grande attesa per la discesa della Befana in parapendio dal Subasio, dalle 15 alle 17, con atterraggio nell’area della Proloco di Rivotorto con calze e caramelle per bambini mentre alle 16.30 la Befana scende dalla Torre del Popolo, in piazza del Comune con special guest l’attrice Liliana Fiorelli. Dalle 18 alle 20 la Befana si cala anche dalla Torre del Castello di Tordandrea.

E ancora, a Città della Pieve domani alle 17.30 c’è il volo della Befana che parte dal Campanile del Duomo per arrivare alla Torre Civica per poi ripartire e atterrare nella Piazza del Plebiscito, con il suo carico di doni. A Castiglione del Lago domani alle 15 arriva la Befana Avis in piazza Mazzini e in centro storico, a Magione oggi alle 15.30 in piazza Mengoni c’è la “Befana dei nonni“ tra musica e intrattenimento mentre a Passignano la Befana arriva domani alle 18 in piazza Garibaldi. Sempre domani a Trevi dalle 16 in piazza Mazzini c’è l’evento “Arrivano le Befane”, con animazione, spettacolo di fuoco e Befane dalle gambe lunghe, a Spello la Befana viene scortata dai Supereroi acrobatici, in volo alle 15.30 dal campanile del palazzo Comunale in piazza della Repubblica, con giochi e raccolta doni per il Serafico. A Marsciano la Befana scende da palazzo Pietromarchi alle 17.30, a Norcia arriva alle 15 in Piazza san Benedetto e a Terni alle 16 c’è la Festa della Befana della San Vincenzo de’ Paoli, all’oratorio della parrocchia San Gabriele con divertimento e regali per grandi e bambini.

Sofia Coletti