Festa del patrono S. Ponziano. Tra preghiera e devozione

SPOLETO - Folto programma di avvicinamento alla festa di santo patrono Ponziano. Ricorrono quest’anno i 1850 anni dal martirio di San Ponziano e questa importante ricorrenza per la Chiesa spoletana-nursina si inserisce nell’anno giubilare, così per celebrare il patrono sono in programma numerosi appuntamenti. Domani al santuario della Madonna delle Lacrime a Trevi si terrà la preghiera di intercessione per la guarigione dalle ferite della vita tenuta da suor Roberta Vinerba, direttore dell’istituto superiore di Scienze Religiose di Assisi, e dal ministero di intercessione del Rinnovamento nello Spirito dell’Umbria. Sabato alle 15, momento di preghiera alla casa S. Giuseppe delle suore della Sacra Famiglia a Spoleto. Alle 18 invece, nel salone dei Vescovi del palazzo arcivescovile ci sarà la presentazione di due volumi sul Patrono: “San Ponziano vincitore di sette trionfi“ di don Pier Luigi Morlino e “Illustrazioni sulla vita di San Ponziano“ di don Davide Travagli. Domenica 12 alle 18 è in programma il concerto della banda del corpo della gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, al teatro Nuovo “Menotti“. Nei giorni della festa liturgica inoltre è previsto un omaggio floreale al Ponte Sanguinario. Lunedì 13 alle 18 monsignor Boccardo presiederà i primi vespri nella basilica di San Ponziano, mentre nel giorno della festa, martedì 14, la celebrazione inizierà la mattina per terminare nel primo pomeriggio con la classica processione.