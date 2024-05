Festa del centenario La Coppa della Perugina

Il fascino ruggente e retrò della Coppa della Perugina invade l’acropoli e regala un pomeriggio di festa e celebrazioni. Grande spettacolo ieri per la sontuosa parata delle auto d’epoca che rappresenta il momento clou, il più atteso e spettacolare della rievocazione storica della corsa inventata nel 1924 da Giovanni Buitoni e che il Camep, il Club Auto Moto d’Epoca Perugino, ripropone da 35 anni con entusiasmo e impegno. Ma stavolta c’era da festeggiare il centenario della prima edizione di una corsa leggendaria che fino al ’27 fu evento memorabile con sfide tra i grandi campioni dell’epoca. Per questo la Coppa della Perugina è stata accompagnata da iniziative speciali, con il francobollo commemorativo del centenario (con l’immagine del primo manifesto di Seneca), l’opera “Cup Queen“ di MaMo Donnari, gli addobbi a tema nelle vetrine di oltre 40 attività .

E così ieri la festa è stata davvero grande, iniziata con gli studenti del Liceo Artistico Bernardino di Betto, vestiti con abiti d’epoca da loro stessi realizzati, per ricreare l’atmosfera degli anni Venti, mentre d’intesa con la Nestlé venivano offerti a tutti i Baci Perugina. Poi è stata la volta di un gruppo selezionato di moto centenarie per ricordare che negli anni ’20 la corsa delle auto era preceduta da quelle delle due ruote. Infine alle 18 in punto la magnifica sfilata degli equipaggi lungo Corso Vannucci: oltre cento auto d’epoca sono arrivate in piazza Italia da Gubbio e da una prova al Quasar, si sono raccolte in piazza della Repubblica e da lì hanno iniziato la parata fino a piazza IV Novembre dove ogni bolide è stato presentato con modello, caratteristiche, nome e nazionalità dei piloti, giunti perfino dall’Ecuador. Poi sono tornati in piazza della Repubblica e lungo il Corso dove hanno atteso in bella mostra fino alle 22 quando il defilé è stato ripetuto in notturna. E stamani gli stabilimenti Nestlé Perugina ospiteranno i partecipanti per le ultime prove di abilità dopo il giro sull’originario percorso di gara.

S.C.