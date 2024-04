Festa al Centro Speranza. Quarant’anni di generosità

FRATTA TODINA - Compie 40 anni il Centro Speranza di Fratta Todina, la struttura gestita dalle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso di Collevalenza. Un compleanno che festeggerà il prossimo 17 settembre e che sarà preceduto da una serie di eventi che si terranno fino a fine anno e saranno organizzati insieme a Madre Speranza Odv, l’associazione che dal 2000 sostiene il Centro attraverso la raccolta fondi e l’organizzazione di iniziative per l’inclusione delle persone con disabilità. "Vogliamo festeggiare quest’anno - afferma Giuseppe Antonucci, presidente dell’Associazione Madre Speranza Odv - portando bellezza, cultura, inclusione ed amici che si prestano a fare festa con noi". La prima iniziativa è in programma sabato 20 aprile presso la struttura: si tratta di due commedie interpretate dalla Compagnia teatrale ‘Gli artisti distratti’ di Napoli, con la regia di Carmine Gammaro. Due le iniziative in programma anche nel mese di maggio. Saranno organizzati molti eventi tra cui la ben nota Camminata della Speranza, che si terrà a settembre, e poi concerti, cene, convegni ed altri spettacoli teatrali. "Sarà un anno pieno di eventi – aggiunge - che aiuteranno genitori, volontari e chi ci segue a crescere nella dimensione della conoscenza e della competenza verso la disabilità". Intanto è partita la campagna del 5x1000, un sostegno che contribuirà a garantire terapie riabilitative, attività educative e opportunità di inclusione sociale ai bambini e ai ragazzi disabili ospiti del Centro Speranza. A loro la struttura, punta di eccellenza nella Media Valle del Tevere, offre un servizio specializzato, basato su evidenze scientifiche ed esperienza clinica. s.f.