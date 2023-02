Fertitecnica si conferma tra le aziende più virtuose d’Italia

Fertitecnica Colfiorito srl di nuovo tra le aziende più virtuose d’Italia, non solo per risultati economici, ma anche per attenzione alla sostenibilità: con queste motivazioni è stata selezionata tra i finalisti del "Best Performance Award" di Sda Bocconi. Giunto alla sua sesta edizione, il premio è dedicato alle imprese Italiane che si distinguono per l’eccellenza nello sviluppo sostenibile garantendo la continuità aziendale nel rispetto della dimensione umana e ambientale. Tra questi 96 finalisti ci sono solo due imprese umbre, tra cui proprio Fertitecnica Colfiorito. "Per noi è un onore far parte di questa top 100 – ha sottolineato Luca Mattioni, vicepresidente e direttore commerciale – un riconoscimento non solo degli anni di investimenti continui e dei successi di mercato, ma anche dei nostri valori. Lavoriamo con una squadra in crescita, che combina attenzione familiare e contributi manageriali, competenze e trasferimento di esse ai giovani. È così che possiamo essere sempre protesi per innovare e generare un benessere diffuso e sostenibile".