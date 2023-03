"Fermate l’autobus, voglio salire" Poi aggredisce persino l’autista

Caos in via Fiorenzo di Lorenzo. Autobus bloccato e personale di Umbria Mobilità aggredito. Purtroppo ormai non è più una novità: gli atti di violenza contro chi lavora nel trasporto pubblico (siano bus o treni) si sono moltiplicati.

Un uomo, identificato poi per un 33enne, aveva perso il pullman e lo aveva inseguito, chiedendo in maniera veemente che il veicolo si arrestasse per farlo salire, tanto da arrivare a mettersi davanti al mezzo pubblico e farlo fermare. A quel punto un addetto di Umbria Mobilità che voleva spiegare "all’inseguitore" che non era possibile farlo salire gli aveva parlato: la reazione dell’uomo era stata molto violenta, erano volate minacce e qualche colpo. Il 33enne era salito nell’autobus e, a quel punto, secondo quanto ricostruito dalla questura, aveva aggredito anche l’autista.

A riportare la calma la polizia, intervenuta su richiesta del personale dell’azienda di trasporto. Dopo aver raccolto il racconto dei due addetti di Umbria Mobilità, gli agenti della squadra volante hanno sentito il presunto aggressore che ha raccontato, al contrario, di essere stato lui aggredito e picchiato dall’autista dell’autobus. A quel punto, gli agenti non hanno potuto che ricordare ai coinvolti che avevano facoltà di sporgere eventualmente denuncia. Dopo aver identificato l’uomo e concluso tutto l’iter, gli agenti lo hanno denunciato per i reati di violenza e minacce a un incaricato di Pubblico Servizio e per interruzione di pubblico sevizio.