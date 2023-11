Ferma qui il nuovo treno “Roma-Cortina d’Ampezzo“

ORVIETO Fermerà anche alla stazione di Orvieto il nuovo treno turistico Roma-Cortina d’Ampezzo, attivato a partire dal 15 dicembre. Inizia il viaggio di Fs Treni turistici italiani, la nuova società del Gruppo Fs dedicata al turismo sostenibile presentata a luglio a Pietrarsa dall’amministratore di Fs Italiane Luigi Ferraris e che aveva attirato l’attenzione anche della Cnn. Dallo scorso fine settimana sono in vendita sul sito trenitalia.com i biglietti per viaggiare, dal 15 dicembre, tra Roma e Cortina d’Ampezzo nel nuovo treno notturno Espresso Cadore. Un servizio molto atteso che ha l’obiettivo di attrarre sempre più turisti invogliandoli a scegliere i treni notte per le loro vacanze.Il viaggio notturno per raggiungere la “Regina delle Dolomiti“ prevede la partenza da Roma Termini alle 21.40 e arrivo a Calalzo alle 7.57, da qui con un servizio di autobus che partirà direttamente dall’area della stazione si raggiungerà il centro di Cortina d’Ampezzo in 50 minuti. Le fermate intermedie saranno a Orte, Orvieto, Treviso, Ponte nelle Alpi e Longarone – Zoldo. L’accesso a bordo sarà consentito fino a 40 minuti prima della partenza, così da poter consegnare al personale dedicato i propri bagagli, comprese le eventuali attrezzature sportive, che saranno sistemate in un apposito vagone. I Treni turistici saranno quelli costruiti in Italia negli anni Ottanta e Novanta, ma gli interni e le dotazioni tecnologiche dei convogli verranno riammodernate.