Famiglia Perugina "Custodi dei valori . Cultura e impegno: sempre vicini alla città"

Giornata di festa, ma anche occasione per tirare le somme e tracciare nuovi traguardi quella che ha chiamato a raccolta la Famiglia Perugina, riunita in assemble per l’incontro di bilancio. La missione dell’Associazione è chiara ed è stata ribadita dal presidente Giovanni Brozzetti che ha sottolineato quanto sia importante mantenere vivo il senso storico, umanistico e tradizionale della città, tutelando gli interessi di Perugia e delle sue frazioni. "In un contesto in cui la cultura, l’arte e le tradizioni sono fondamentali - ha ricordato Brozzetti - dobbiamo essere una forza viva e presente nei problemi della nostra città".

Recentemente, l’Associazione ha avuto l’onore di incontrare la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore Fabrizio Croce, che hanno dimostrato disponibilità nel collaborare per raggiungere gli obiettivi comuni. Guardando al futuro, sono state messe in calendario numerose iniziative, tra cui le gite a Todi, Soriano e Viterbo, oltre alle visite dei musei e delle attività conviviali. "Ciò che motiva gli associati è la consapevolezza che ogni attività svolta contribuisce a rafforzare il legame con la comunità di appartenenza".

Brozzetti, nel ringraziare tutti i soci, nuovi e vecchi, che continuano a sostenere la Famiglia (con oltre 200 iscritti) ha messo in evidenza quanto il supporto è ciò che rende possibile il l’operato dell’Associazione e quanto sia importante la partecipazione attiva. Questi i membri del direttivo, Giovanni Brozzetti presidente e tesoriere; vice Letizia Magnini e Franco Mezzanotte; segretario Antonio Santucci. Consiglieri: Maria Luisa Martella, Alberto Corneli, Renzo Zuccherini. Revisori dei conti: Massimo Bugatti, David Berti, Massimo Gigli. Probiviri: Gianfranco Cipriani, Fabio Sportoletti, Salvatore Sabato.