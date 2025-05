La battaglia del lago Trasimeno . Tuoro ricorda l’antica Roma. Rievocazione storica all’Accademia

Al Teatro dell’Accademia di Tuoro si è svolto l’evento“Sulle Orme di Annibale dalla Tunisia a Tuoro”: storici, studiosi e rappresentanti istituzionali si sono confrontati sulla battaglia e sul suo impatto storico, culturale e strategico. Un momento di riflessione e memoria storica.

L’appuntamento è stato aperto dai saluti istituzionali di Maria Elena Minciaroni, sindaco di Tuoro, che ha sottolineato l’importanza di questa ricorrenza per il territorio e per la valorizzazione della propria storia locale. La battaglia del Trasimeno, infatti, rappresenta un punto di svolta nella storia antica e un’occasione per riscoprire le radici del territorio e il coraggio delle sue genti.

Le analisi storiche e relativi approfondimenti interdisciplinari sono stati discussi da Andrea Sassi, direttore del dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Perugia, Marco Moschini, storico e filosofo, Massimo Pici, segretario generale del sindacato di Polizia. L’evento ha visto anche un momento di divulgazione, curato da Alessandro Varricchio, che ha introdotto la tavola rotonda e facilitato il dibattito che ha analizzato gli aspetti storici e filosofici dell’evento, evidenziando l’importanza strategica e le implicazioni morali della battaglia.

Tra i partecipanti di rilievo, Giovanni Brizzi dell’Università di Bologna, noto studioso delle campagne militari dell’antichità, Abdelaziz Belkhodja, storico tunisino, che ha fornito una prospettiva nordafricana, con particolare attenzione al ruolo della Tunisia come punto di partenza delle campagne di Annibale. Mentre Ermanno Gambini, geografo storico, ha analizzato gli aspetti geografici e ambientali della battaglia.

Un simbolo di resistenza e strategia: dalle relazioni è emerso quanto la battaglia del Lago Trasimeno rappresenti uno dei più grandi successi militari di Annibale, che riuscì a sorprendere e a sconfiggere un esercito romano molto più numeroso grazie alla sua abilità strategica e alla conoscenza del territorio.

La rievocazione della battaglia del Lago Trasimeno si inserisce in un contesto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale italiano, e testimonia l’interesse continuo per le vicende che hanno plasmato il passato e l’identità della penisola. La presenza di studiosi provenienti da tutto il mondo ha contribuito a rendere questa giornata un momento di grande arricchimento culturale e di rinnovata consapevolezza storica.