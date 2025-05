Tris di eventi per il centenario dell’UniStranieri. Dal Giappone di Amitrano a Mozart in Cattedrale

Una settimana ricca di iniziative per l’Università per Stranieri che prosegue il suo programma di eventi celebrativi per i 100 anni dalla fondazione con un tris di proposte in attesa del raduno degli ex studenti dell’Ateneo da tutto il mondo.

Si comincia domani alle 18 nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga con l’incontro Giorgio Amitrano (nella foto), autore della traduzione de “Il paese delle nevi” di Kawabata Yasunari, organizzato con il circolo “Lettori Sottotraccia. Amitrano, uno dei massimi nipponisti italiani, traduttore storico di grandi autori del paese del Sol Levante, come Yukio Mishima, Haruki Murakami, Banana Yoshimoto torna a Perugia dopo 8 anni. Titolare della cattedra di Lingua e letteratura giapponese all’Università di Napoli L’Orientale, Amitrano è stato direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo dal 2013 al 2017. Con l’occasione si terrà anche la presentazione della mostra “Dialogo” dell’artista giapponese Kuraishi Chigusa, apprezzatissima astrattista dalla cifra estetica profondamente nipponica.

Si prosegue mercoledì alle 17, alla Biblioteca di San Matteo degli Armeni con “Onde che vanno lontano” - Lo sguardo del mondo su Aldo Capitini“: un incontro dedicato alla figura di Capitini con i saluti di Angela Sagnella, delegata del rettore alle politiche per la pace e Giuseppe Moscati, presidente Fondazione Centro studi Aldo Capitini. Introduce Gabriele De Veris con interventi di Kaoutar El Amraoui (Fondazione Capitini) e Maurizio Pagano (Università del Salento).

Infine, sabato alle 21 nella Cattedrale di San Lorenzo c’è il grande concerto per il centenario dell’UniStranier: Il Coro sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus di Milano eseguiranno la “Missa Trinitatis“ di Mozart, in un evento di grandissimo livello artistico, realizzato in collaborazione con Agimus. L’ingresso è sempre libero.