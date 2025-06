Fabio e Veronica protagonisti degli “Special Olympics“

GUALDO TADINO - Fabio Venarucci e Veronica Rossi sono stati protagonisti assoluti agli Special Olympics Italia: Fabio ha conquistato la medaglia d’oro nei 200 metri e quella d’argento nei 400 metri; Veronica si è aggiudicata due medaglie d’oro nei 100 e 200 metri. Per i due ragazzi, gualdesi doc, è stato un autentico trionfo, giusto premio per l’impegno profuso. Con grande soddisfazione di preparatori, allenatori e tecnici, degli amici e di tanti che credono nei valori positivi dello sport. Il sindaco Massimiliano Presciutti ha detto: "Lo sport è uno strumento potente e concreto per sensibilizzare il mondo, promuovendo una cultura dell’inclusione che educa al rispetto, alla comprensione e alla valorizzazione delle diversità in tutte le sue forme. Veronica e Fabio sono dei veri ambasciatori di questo cambiamento: con impegno e passione ci mostrano ogni giorno la strada verso una società più giusta, equa e pienamente inclusiva". I risultati ottenuti sono oggetto di valutazione degli atleti in vista di una possibile convocazione nella nazionale per i Giochi mondiali estivi Special Olympic che si svolgeranno a Santiago del Cile nel 2027. Grande soddisfazione nel gualdese anche per la promozione della “Pizzicata Gualdo basket“: dopo 18 anni di attesa, il club ha conquistato la promozione in B, vincendo a Rieti lo spareggio contro la Supernova Fiumicino (87-68). Alberto Cecconi